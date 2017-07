Le 5 juillet 2017, des sessions WebEx (téléconférence) en français et en anglais ont été organisées, avec les Centres d’Information des Nations Unies (CINUs) et les journalistes, sur le Forum politique de haut niveau 2017 sur le développement durable.



Le briefing en français a été organisé par Mme Irena Zubcevic, Chef des petits États insulaires en développement, Direction des océans et du climat, Division du développement durable, Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, et la séance d’information en anglais a eu lieu par Mme Lotta Tahtinen, Chef de la Division de la communication et des communications, Division du développement durable, Département des affaires économiques et sociales de l’ONU. Elle était assistée par Monsieur Rado Ratovonarivo, du Département de l’Information Publique de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York,

Vous trouverez ci-dessous les liens de ce WebEx en français et en anglais

https://youtu.be/ImdNjnp95YU

https://youtu.be/tKaVizoOJEk