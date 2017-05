Le 06 avril 2017, la Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix 2017 a été célébrée par le CINU Lomé avec quelques établissements scolaires. Après le mot de bienvenue de la Directrice de l’école qui a accueilli les activités, l’Assistante de Références a fait la genèse de la Journée Internationale du Sport, tout en relevant l’importance que les Nations Unies attachent au sport en tant qu’acteur de développement, vecteur de la paix, en tant qu’instrument puissant pour aider les Nations Unies à atteindre les Objectifs de Développement Durable en matière de la réduction de la pauvreté, de l’Education, de l’Egalité hommes-femmes, la prévention du VIH/Sida et autres maladies, etc. Sous la présence du Président Togolais des Jeux Olympiques et des représentants des Ministères en charge du sport et de la culture, un défilé avec le drapeau olympique et divers jeux olympiques complétifs, dont la lutte et la course, ont opposé les élèves de ces établissements scolaires. Les meilleurs ont été primés. Le message du Secrétaire Général des Nations Unies a été livré au public