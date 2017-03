Journée Internationale de Commémoration en Mémoire des Victimes de l’Holocauste : Janvier 2017

«Plus Jamais un Tel Événement»!

La cérémonie de commémoration a eu lieu le 31 janvier 2017, dans la salle de conférence de l’Institut Confucius de l’Université de Lomé, avec 347 participants, sous le thème «Souvenir de l’Holocauste: Éduquer pour un avenir meilleur»

Après le mot introductif et de bienvenue de l’Assistante de Références, trois présentations ont été faites par trois panélistes : Messieurs TONTASSE Essohana et TSIGBE Joseph Koffi Nutefé, Docteurs en Droit de l’Université de Lomé, et Monsieur GOEH-AKUE N’buéké Adovi, Professeur d’Histoire Contemporaine à L’Université de Lomé.

Les présentations sont porté sur :

1. L’histoire de l’Holocauste,

2. Les droits de l’homme et l’Holocauste,

3. La jeunesse et la culture de la paix.

Ces présentations ont été appuyées par la projection du film « Le chemin du génocide nazi et suivi de débats.

Très marqués par le film, quelques étudiants ont lancé le message suivant : « Jamais plus un tel événement »!

Le 2 février 2017, à l’occasion de la même Journée, une séance d’information (briefing) sur l’Holocauste, suivi également de la

projection du film «Le chemin du génocide nazi» avec des débats a eu lieu à Agora Senghor, à l’intension des élèves de certains Lycées de la place, avec 313 participants. La même activité a eu lieu dans un lycée. A tous les niveaux, les débats ont été très participatifs et riches. Les expositions d’affiches faites par le Centre d’Information des Nations Unies ont attiré l’attention des étudiants sur l’Holocauste. Le message du Secrétaire général a été diffusé et distribué.