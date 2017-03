WebEx sur le Sommet de Haut-Niveau sur les Vastes Mouvements de Réfugiés et de Migrants

En prélude au Sommet de Haut-Niveau sur les vastes mouvements de Réfugiés et de Migrants s’est tenu un point de presse via WebEx (vidéoconférence) au Centre d’Information des Nations Unies (CINU) à Lomé ce 15 septembre 2016, avec la participation d’une vingtaine de journalistes togolais, et une réfugiée vivant au Togo.

Animée depuis New York, par Kamal Amakrane, Directeur Politique du Bureau du Président de l’Assemblée Générale, le point de presse a vu l’accent mis sur le motif de la tenue du Sommet, sur le contenu de la déclaration adoptée ce 19 septembre 2016 à l’issue de la rencontre, et sur la déclaration dans laquelle les participants s’engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants, à sauver des vies humaines et relever d’énormes défis liés aux déplacements massifs de Réfugiés et de Migrants à l’échelle mondiale.

A la fin de la conférence, un débat entre les journalistes et l’Assistante de Références du CINU fut ouvert. La particularité de ce débat est la participation active d’une Réfugiée de la RDC qui a pris part à la Conférence au CINU.

Il faut noter qu’en relation avec le Sommet, trois (3) émissions radiophoniques ont été réalisées : l’une dans le magazine pluriel de Radio Lomé, la deuxième dans l’émission « Gros Plan » de la même station, et la troisième, à Radio Nana FM, avec pour invitée Awoussi Koura-Napo, Assistante de Références au CINU Lomé. L’une des trois émissions, celle de «Gros Plan» de Radio Lomé, a connu le mixage avec l’intervention du Directeur Politique du Bureau du Président de l’Assemblée Générale, Kamal Amakrane. (Enregistrements disponibles).