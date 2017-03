Célébration de la Journée Internationale de la Paix (Édition 2016)

Placée sous le thème : «Culture de la Paix et Désarmement : Gage du Développement Durable en Afrique», et sous l’initiative du Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Justice et des relations avec les Institutions de la République, chargé des Droits de l’Homme, la 15ème édition de la Journée Internationale de la Paix, fut célébrée au Togo le 21 septembre 2016 à travers une conférence-débats, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique (UNREC).

Cette conférence qui s’est déroulée à Agora Senghor à Lomé, a connu la participation de plusieurs personnalités parmi lesquels, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et directeurs de services, des responsables de groupes organisés, des étudiants et responsables d’Organisations Non Gouvernementales. Au nom du Premier Ministre, la cérémonie d’ouverture a été dirigée par Monsieur le Ministre de la Justice, M. AGBETOMEY, en présence de Mme Khardiata Lo N’Diaye, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Togo, et de Mme Olatokounbo Ige, Directrice de UNREC.

Trois présentations ont permis d’échanger sur :

la stratégie pour un meilleur contrôle de la prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique,

les défis à relever pour assurer un développement durable du continent africain,

le rôle des acteurs de la vie sociopolitique dans la consolidation de la paix et la promotion de la tolérance dans la dynamique du développement humain durable.

L’Assistante de Références du Centre d’Information des Nations Unies a pris part à cette manifestation tout en distribuant des exemplaires du message du Secrétaire Général à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix.