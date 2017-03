Célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse 2016, par le CINU

Le 12 août 2016 s’est tenue une causerie débats initiée par le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) sur le thème «La route vers 2030 : Éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables ». Animée par l’Assistante de Références, l’activité qui s’est tenue dans les locaux du CINU a été menée à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse 2016, 62 Jeunes de la Fédération Togolaise des Associations, Centres et Clubs UNESCO (FTACU) de même qu’une dizaine de Jeunes ramasseurs d’ordures ménagères avaient pris part à la manifestation. Après avoir énoncé le thème de la Journée, l’Assistante de Références a souligné que ce n’est pas par hasard que les Jeunes sont au centre de la Journée et invités à s’impliquer davantage dans l’atteinte des Objectifs du Développement Durale pour l’éradication de la pauvreté car ils ont de riches potentiels pour l’atteinte des ODD d’ici l’an 2030.

L’atteinte des Objectifs du Développent Durable et leur promotion nous concerne tous, a-t-elle insisté, tout en rappelant que nos actions, habitudes et comportements ont un effet immédiat sur la préservation de notre environnement, ainsi que sur le développement durable de notre société et sur l’humanité en général. L’Objectif 12 des ODD étant au centre des échanges de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur la «Consommation et la Production responsables».

A son tour, le Président du FTACU a exposé sur le rôle des jeunes du FTACU dans la promotion des ODD ainsi que leur rôle lié à la consommation et la production responsables recommandées par l’ODD 12. Les débats furent ensuite ouverts.

Les participants qui ont activement pris part aux échanges, ont relevé quelques causes de la pauvreté, ainsi que le rôle des Jeunes à son éradication et à l’atteinte de la consommation et de la production durables.

Quelques Causes de la Pauvreté :

Mauvaise gestion des richesses et ressources disponibles,

Sous information des jeunes,

Manque de soutien aux Jeunes entrepreneurs,

Manque de moyens financiers pour éclore les talents et potentialités des jeunes,

Niveau de l’éducation,

Chômage des jeunes diplômés dont le taux est plus élevé dans les Pays Pauvres Très Endettés (PPTE),

Catastrophes naturelles,

Contribution de Jeunes à l’Eradication de la Pauvreté et à l’Atteinte de la Consommation et Production Durables

Promotion de la production et de la consommation durables des produits locaux,

Sensibilisation des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes, sur l'éradication de la pauvreté et l'atteinte de la consommation de production durables,

Détermination et courage des jeunes à se battre pour réussir,

Bonne gestion des aliments, de l’eau et de l’énergie, et protection de l’environnement

Décourager, dissuader et dénoncer tout cas de vol et de viols,

Développement des initiatives privées et l’entreprenariat par les jeunes

etc.

L’Assistante de Références n’a pas manqué de souligner l’importance que l’Organisation des Nations Unies accorde à la Jeunesse et à son avenir, ceci, entre autres, à travers la promotion des politiques nationales de jeunesse et l’intégration de représentants des jeunes dans les délégations nationales officielles à l’Assemblée générale. A l’issue de la rencontre, le message du Secrétaire Générale de l’Organisation des Nations Unies a été diffusé et les posters sur les ODD mis à disposition des participants.