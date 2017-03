Séance d’Information sur le Forum Politique 2016 de Haut Niveau sur le Développement Durable via WebEx

Le 13 juillet 2016, a eu lieu au Centre d’information des Nations Unies à Lomé, une séance d’information des médias via WebEx, sur le Forum politique 2016 de haut niveau sur le développement durable avec pour thème «S’assurer personne ne soit laissé derrière». La séance à laquelle sept médias locaux ont pris, a été organisée par le Siège des Nations Unies, et animée par le Dr David Nabarro, Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU sur l’Agenda 2030 pour le développement durable

En effet, dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD), un Forum politique de haut niveau sur le développement durable s’est tenu à New York du 11 au 20 Juillet 2016, sur le thème «S’assurer que personne ne soit laissé derrière»

L’importance particulière de cette plate-forme mondiale qui avait pour objectif principal de guider les efforts mondiaux sur la réalisation des ODD d’ici 2030, est la présentation des plans nationaux de 22 pays (en développement et développés) dans le but de partager les expériences acquis dans la réalisation des ODD dans leurs pays respectifs

A la fin de la rencontre d’information, un débat a été lancé par l’Assistant de Références du CINU afin de permettre aux participants d’échanger. Des kits contenant divers documents sur la réunion ont été distribués aux journalistes qui auraient souhaité suivre les explications du Dr David Nabarro en français, afin de leur permettre de mieux maîtriser les contours du sujet.