Célébration de la Journée Internationale Nelson Mandela 2016 par le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) Lomé.

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela, le Centre d’information des Nations Unies de Lomé a organisé une activité de sensibilisation des élèves du collège « Nelson Mandela » à Lomé, le 18 Juillet, 2016, avec la participation de plus de 150 étudiants.

Dans son discours, l’assistant de bibliothèque a d’abord expliqué pourquoi et comment cette Journée internationale est née. Elle a ensuite évoqué le rôle clé que l’ancien président sud-africain a joué dans la lutte pour la libération et l’unité de l’Afrique, son rôle dans l’avènement d’une Afrique du Sud non raciale, non sexiste et démocratique, sans oublier ses actions à l’échelle internationale.

L’assistant de bibliothèque a exhorté les participants à devenir des «modèles» de Nelson Mandela

Les «Messagers de Nelson Mandela » ont présenté une esquisse liée à la vie de Mandela.

L’activité de sensibilisation a été suivie par la projection des films « Life Story de Nelson Mandela» et «Joyeux 95e anniversaire ».

A la fin de l’activité, les T-shirts à l’effigie de Nelson Mandela ont été remis aux participants qui ont eu de bonnes réponses aux questions posées par l’assistant de bibliothèque.