Célébration de la Journée Internationale de Sensibilisation à l’Albinisme au Togo

Placée sous le thème « L’inclusion sociale et Économique des PVA au Togo », la deuxième journée internationale de Sensibilisation à l’Albinisme a été célébrée par l’Association Nationale des Albinos du Togo (ANAT) ce 13 Juin 2016 dans les locaux du Centre d’Information des Nations Unies (CINU) à Lomé. Plusieurs organismes et institutions ont été représentés.

Dans son mot de bienvenue, Mme Koura-Napo Awoussi, Assistante de Références au Centre d’Information des Nations Unies a mis l’accent sur l’importance de multiplier des actions de d’information et de sensibilisation sur l’albinisme pour permettre aux populations de mieux comprendre et connaitre ce qu’est l’albinisme afin de changer de comportement envers les personnes vivant avec l’albinisme (PVA) et leur permettre de jouir pleinement de leur Droits Humains. Elle a saisi l’occasion pour livrer le Message du Secrétaire Général de l’ONU, BAN Ki-Moon tout en donnant copies aux participants.

L’allocution de l’Association Nationale des Albinos au Togo (ANAT) a été prononcée par son président, M. Souradji OURO-YONDOU qui a relevé les problèmes majeurs auxquels sont confrontées les personnes vivant avec l’albinisme au Togo, à savoir :

la détérioration de la peau et des yeux, due aux effets des rayons solaires,

De maladies cutanées et oculaires et le cancer de la peau

De la stigmatisation et de la discrimination, sans oublier l’abandon bébés albinos dès leur naissance.

C’est à juste titre que l’ANAT mène des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de distribution de crèmes et de lunettes solaires

La séance fut ouverte par Mr le Secrétaire Général du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, représentant ainsi Madame La Ministre. Il a indiqué qu’au Togo, bien que des études spécifiques précises ne soient pas encore disponibles sur la question de l’albinisme, l’on constate que le nombre de naissances d’enfants atteints d’albinisme est en nette augmentation ces dernières années, révélant ainsi l’accroissement de la population des personnes vivant avec l’albinisme au Togo.

Selon l’orateur, la cause principale de la stigmatisation, de la discrimination et de l’auto marginalisation des PVA est la mauvaise connaissance et la mauvaise compréhension de ce qu’est, l’albinisme, particulièrement dans les zones rurales.

La journée à été essentiellement marquée les témoignages des PVA, leur sensibilisation sur les comportements à adopter face à certains actes posés par des populations. L’ANAT a, à cette occasion, distribué des crèmes et des lunettes solaires aux participants vivant avec l’albinisme.

Le Professeur David Ekoudé Ihou, ancien Ministre de la Santé et de la Population a édifié l’assistance en expliquant ce qu’est l’albinisme

Dans son mot de clôture, Mme Koura-Napo a encouragé les PVA à s’imposer, à s’affirmer socialement et à montrer leur savoir faire : c’est de cette façon qu’elles se feront mieux accepter.

Les activités ont été clôturées en fin de matinée