Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la lutte contre l’abus et le trafic illicite des drogues, une conférence débat a été organisée le mercredi 29 Juin 2016 par l’association Recherche Action Prévention Accompagnement des Addictions, en collaboration avec le Comité National Anti Drogues (CNAD).

A cette occasion, Mme Koura-Napo Awoussi, Assistante de Références au Centre d’Information des Nations Unie a intervenu sur le thème «les Jeunes Face à l’Abus et le Trafic Illicite de Drogues». Elles a souligné que le thème «Écouter d’Abord» est, en quelque sorte, une campagne pour prévenir l’usage et le trafic des drogues chez les jeunes et les adolescents. Il est alors importance d’écouter et d’échanger avec les Jeunes afin de les aider à grandir en sécurité et en bonne santé, sans intention liée à la drogue, a-t-elle ajouté.

Les causes de l’exposition des jeunes à la consommation et au trafic de drogues, ainsi que et les devoirs qui nous incombent ont été relevées par la présentatrice du CINU. Le message du Secrétaire Général des Nations Unies à l’occasion de la Journée Internationale de la Lutte contre l’Abus et le Trafic de Drogues a été lu et diffusé.