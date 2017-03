Dans le cadre de la Journée Internationale du souvenir des victimes de l’esclavagisme et du commerce d’esclaves transatlantique commémorée le 25 Mars, le Centre d’Information des Nations Unies (CINU) a organisé en collaboration avec la Fédération des Clubs UNESCO une séance de projection de film sur l’esclavagisme à la Médiathèque Jean-Paul II (salle Agora Senghor) le mercredi 06 Avril. Le film intitulé : « REINE NANNY, LEGENDAIRE CHEFTAINE MARRON » est un documentaire d’une heure qui raconte l’histoire de la lutte des Marrons de la Jamaïque pour la liberté. Il met par ailleurs l’accent sur l’héritage de la reine Nanny et son impact sur les femmes contemporaines en général avec des apparitions de plusieurs dames de renom parmi lesquelles l’actuel Premier Ministre de la Jamaïque, Mme Portia Simpson-Miller, la double championne olympique du sprint Shelley Ann Fraser-Pryce, la députée Yvette Clarke et sa mère Una Clarke ainsi que la mère du Reggae Rita Marley, épouse de Bob Marley.

La projection du film a été suivie par plus de trois cents élèves des Lycées de Gbégnédji, Bè Plage, Ablogamé et quelques-uns de leurs camarades des Lycées de Tokoin I et Tokoin II ainsi que du Collège Saint Joseph. En prélude à cette projection, le Dr Tchilabalo BANASSIM, professeur d’Histoire au Lycée de Gbégnedji a donné une conférence sur le thème :« Problématique de la traite négrière en Afrique : historique et enjeux ». Un sujet qui a suscité de nombreuses réactions chez les jeunes lycéens dont les questions très pertinentes n’ont pas laissé indifférents les quelques adultes présents.

Une exposition d’images/photos sur l’esclavagisme a eu lieu à l’entrée de la Médiathèque Jean-Paul II qui a accueilli les activités. Une visite prochaine de la Maison des esclaves d’Agbodrafo mettra fin aux manifestations commémoratives de la Journée.