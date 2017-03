Célébration de Journée Internationale de la Femme au Togo : L’Apothéose à eu Lieu au Palais des Congrès de Lomé

« Planète 50-50 d’ici 2030 : franchissons le pas pour l’égalité des sexes », « Droits égaux et opportunités égales pour un Togo émergent d’ici 2030 ». C’est sous le signe de ces deux thèmes international et national que les femmes togolaises ont clôturé en apothéose mardi les activités marquant la Journée Internationale de la femme 2016.

La rencontre festive qui a eu lieu au Palais des Congrès de Lomé a regroupé plus de 2500 femmes de diverses associations et ONG autour de la ministre de l’Action Sociale, de la promotion de la femme et de l’Alphabétisation, Madame Tchabinandi Kolani-Yentcharé. Celle-ci s’est félicitée des avancées enregistrés par le Togo en termes de promotion des droits de la femme. « La parité filles/garçons est quasiment atteinte au niveau du primaire, l’indice de pauvreté est passé de 58,7% en 2011 à 55,1% en 2015. Or, au Togo, 52% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté et la proportion des ménages ayant des difficultés à subvenir à leurs besoins alimentaires a baissé de 49,5% en 2011 à 33,9% en 2015 », a indiqué la ministre. Par ailleurs, les femmes sont de plus en plus présentes dans les sphères de décision. On en compte aujourd’hui quatre dans le gouvernement alors qu’au Parlement, elles sont passées de 9 en 2007 à 16 en 2013 dont 2 sont 2ème et 3ème vice-présidentes de l’Assemblée.

Le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCCRUN) et le poste de médiateur de la République sont détenus par une femme.

Plusieurs membres du gouvernement, des présidents des Institutions de la République, des membres du Corps diplomatique et autres institutions internationales accréditées au Togo dont la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Madame Khardiata Lo N’Diaye et quelques-uns de ses collègues étaient présents à cette cérémonie apothéose.